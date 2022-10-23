شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كنت هدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لو رفض الشعب الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عن قبول أو رفض الشعب لهذه الإجراءات، متابعا: "قولت لو الشعب رفض المسار ده الحكومة تقدم الاستقالة في 2016.. وادعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة السبت.. شجاعة القرار ولا فضيلة القرار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "أتصور الاتنين مع بعض.. شجاعة القرار وفضيلة القرار.. القرار بتحمي بيه أمة ومش بتحمي بيه نفسك.. يا تري كلنا مش عندنا الشجاعة دي.. هل عندنا الاستعداد لمجابهة دي.. ولا الإحراج ورد الفعل هيكون له تأثير مش كويس".