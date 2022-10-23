شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بالحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.