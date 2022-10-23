"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهمًا، وتنفيذ 86386 حكم قضائي متنوع، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط 358 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 404 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.