تفاصيل انفجار "أنبوبة" داخل مطعم شهير للمأكولات اليمنية بالدقي: أسفر عن 5 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت المعاينة لموقع حريق مطعم شهير للمأكولات اليمنية، بميدان طهران بحي الدقي بالجيزة، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، أن انفجار اسطوانة بوتاجاز السبب في اندلاع الحريق.

كما تنوعت الإصابات مابين حروق من الدرجة الأولى، واختناقات، فيما أصيب خامسهم بكسور، كما تبين أن 4 أشخاص من المصابين يحملون الجنسية اليمنية .

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات .

وتبين بالفحص والمعاينة بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش الفرقة، انفجار أسطوانة بوتاجاز نتج عنه الحريق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مطعم بميدان طهران.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع العميد أحمد كامل مأمور قسم الدقي واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطعم صنعاء، مما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص نقلوا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

حاضر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.