مدبولي: أغلب منشآت الأعمال لم تسمع عن حوافز الدولة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أغلب منشآت الأعمال في مصر لم تسمع عن الحوافز والإجراءات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وفقا لاستطلاع رأي حوالي 2500 منشأة صناعية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن نحو 65% سمعوا عن إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، ونحو 72% سمعوا عن خفض مدة إصدار التراخيص لـ 20 يوما، و79% سمعوا عن تنظيم مشاركة القطاع الخاص، و82% سمعوا عن تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، و85% سمعوا عن منح الرخصة الذهبية، و86% سمعوا عن تفعيل حوافز قانون الاستثمار.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.