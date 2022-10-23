مدبولي: مصر من أسرع الدول استخراجا للتراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحسين بيئة الاستثمار أصعب مجالات العمل أمام الدولة، لذا عملت الدولة على عدة محاور، بينها الإطار التشريعي والمؤسسي.

وقال مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، إن صندوق النقد أكد أهمية عمل إصلاحات هيكلية في مجال الاستثمار، متابعًا أنه تم عمل 10 مشروعات قوانين، حيث تم إصدار 6 منها و4 تم الانتهاء منهم ويقوم البرلمان بمناقشتها في خلال الفترة القادمة وجميعها معنية بميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية.

وأشار مدبولي، إلى إجراء إصلاحات هيكلية تساهم في تسهيل وميكنة الإجراءات، موضحا أن مصر كانت تُتنقد لعدم احترام الملكية الفكرية وكان هناك تخوف من الشركات الدولية، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وحظيت بإشادة كل المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية تصنف مصر من بين أسرع دول المنطقة في استخراج التراخيص، منوها بأن استصدار الرخصة لا يتجاوز 20 يوم عمل بدلا من 173 يوما، بالإضافة لميكنة الاجراءات الضريبية ومنظومة التقاضي عن بُعد وذلك في سبيل تحسين مجال الاستثمار، مشيرا في هذا الصدد، إلى تفعيل الرخصة الذهبية وميكنة الإجراءات الضريبية والتقاضي عن بعد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.​