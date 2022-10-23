مدبولي: نفذنا مليون شقة منذ 2015 و30 مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المدن التي تم تنفيذها في الفترة بين 1977 حتى 2015 وصل إلى 24 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا.

وأضاف مدبولي إنه منذ 2015 تم تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى الآن وإنشاء أكثر من 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وأشار مدبولي إلى أن مصر عندما بدأت تنفيذ المدن الجديدة في نهاية السبعينات، في ظل رئاسة حسب الله الكفراوي لوزارة الإسكان، وجهت بالعديد من الانتقادات، لافتًا إلى أن هذه المدن كانت 6 أكتوبر والسادات والعبور والعاشر من رمضان وغيرها من المدن.

وتابع: "هذه المدن تستوعب حاليا أكثر من 12 مليون نسمة".

وأوضح مدبولي أنه تم ضخ استثمارات 425 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات الغير آمنه، حيث تم تحقيق طفرة إنشائية كبيرة في مجال الإسكان.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.