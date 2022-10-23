الأسوأ لم يأت بعد.. محمد العريان يحلل الأزمة الاقتصادية العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، إن التركيز في المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022 سينصب على النظرة المستقبلية لمصر، والفرص والمخاطر وإطلاق العنان، معقبًا: لقد طُلب مني التركيز على موضوع آخر، وهو ألا أركز على مصر؛ لكن على محيطها.

وأضاف العريان، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد:

فلنتخيل أن هناك منزلًا وحيًّا يحيط به، أعلم أن التركيز في المؤتمر سيكون على المنزل؛

فالحي مهم للمنزل، يمكن للأحياء الجيدة أن تعزز قيمة المنزل، للأسف فرض علينا أن نعيش في حي محفوف بالمخاطر، وهو الاقتصاد العالمي، وللأسف كلما زاد عدم الاستقرار في الدولة المتقدمة زادت هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي ويجعل الأمر أكثر تعقيدًا للدول الأخرى، ولنضرب مثالًا، مثل اقتصادات دول السبع، أي نخبة الاقتصادات، كم مرة حدث ما يلي:

- انهيار فوضوي في العملة

- زيادة غير منضبطة في العوائد

- انتقاد علني من صندوق النقد

- تحذيرات وكالات التصنيف

- تدخلات طارئة من البنوك المركزية

- استقالة رؤساء حكومات

وتابع الخبير الاقتصادي العالمي بأن هذه الأمور حدثت في الدول السبع، خلال 5 أسابيع؛ وهي توضح حجم الأمر، وتعد المملكة المتحدة نموذجًا، وفي أمريكا يحاول البنك الفيدرالي خفض التضخم؛ لكنه وقع في خطأ تصنيف التضخم، ويعمل حاليًّا على رفع سعر الفائدة، بمعدلات هي الأسرع، يعتقد البعض أن ذلك سيتسبب في كساد أمريكي، وتقويض أداء السوق العالمية، كذلك اليابان وأوروبا.. بيت القصيد أننا نعاصر اقتصادًا تكتنفه حالة عدم يقين غير معتادة، ما السبب؟

- السبب الأول القدرة على النمو، فقدت العديد من الدول قدرتها على النمو، وتغير العولمة بسبب التطورات الجيوسياسية، وظهور نوع جديد من العولمة أدى إلى تباطؤ النمو في الصين وأمريكا وأوروبا.

واستكمل العريان: هذا دفع صندوق النقد لتغيير نظرته، هذا الشهر، وأن الأسوأ لم يأت بعد؛ المشكلة هي عجز النمو الاقتصادي ثم مشكلة التضخم المستمر والمرتفع، نتيجة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية وصدمة الغذاء فالتضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا ويجبر البنوك على قرارات صعبة، ويتسبب هذا في عدم استقرار مالي.

وتابع الخبير الاقتصادي: نواجه نموًّا منخفضًا وتضخمًا مرتفعًا، والسبب الثالث هو أداء الأسواق المالية؛ إذ يتعين على العالم التكيف مع هذا الوضع الجديد، فهذه بيئة صعبة للغاية، الحي المحيط يتحدى المنزل، والواقع يتطلب عناية كبيرة ومرونة كبيرة واستجابة نشطة؛ سمات يجب وضعها في الاعتبار.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.