مدبولي: الحكومة تعاني مشكلة التواصل مع رجال الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي الحالي، يناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحديد دور الدولة وتمكين القطاع الخاص، حيث بدأت في تطبيق منهج صعب ومهم وهو بناء المشروعات بنفسها، متابعا: الدولة أنشأت 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية والمناطق الاستثمارية والحرة والصناعية من أجل القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في استعادة وتيرة الاستثمار الخارجي المباشر بقيمة تقترب من 9 مليارات دولار، مشددا على أن الدولة تعاني من مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.