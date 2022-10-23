مدبولي: هدف المؤتمر الاقتصادي عدم الجدال على الماضي وأن نتفق على خارطة طريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت نسب نمو وصلت لـ9% خلال النصف الأول من 2022، وقت أزمة فيروس كورونا، وكان يوجد تعافي في كل الصادرات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، أننا نفذنا استطلاع رأي مع مجتمع الأعمال، لاستطلاع آرائهم تجاه أبرز القضايا التي يجب مناقشتها بالمؤتمر الاقتصادي، وكان منها معوقات التصدير، وتيسير الإجراءات وزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي وإعادة فتح المصانع، كما شملت الآراء توفير النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.

وأشار مدبولي إلى أن أزمتنا في مصر تنقسم إلى مجموعتين من التحديات، الأولى تحديات فُرضت علينا نتيجة الأزمة العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وضعف السيولة الأجنبية وزيادة حجم المديونية، ونقص مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أنه يوجد تحديات هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الموازنة، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي للناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: هدفنا من خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي أن نترك المجال الأكبر لكل الخبراء والاقتصاديين للتوافق على خارطة طريق واضحة لكل هذه المشكلات.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدفنا من هذا المؤتمر الإقتصادي عدم الجدال على الماضي وأن نتفق معًا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري.​