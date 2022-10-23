تشجيعا للاستثمار.. مدبولي: إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع لمنظومة الأراضي الصناعية والعمل بنظامي التملك وحق الانتفاع.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن هيئة التنمية الصناعية، تولت استصدار الموافقات نيابة عن المستثمر وأصدرت الدول بشأن إجراءات تخصيص الفورى للأراضى الصناعية بأسعار ثابتة طبقا لتكلفة المرافق.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت حزمة حوافز لتشجيع قطاع الاستثمار منها:

1- الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار .

2- الحوافز الخضراء وحوافز صناعة السيارات.

3- الحوافز الإضافية غير الضريبية.

4- حوافز للاستثمار في القطاع الصحي.

5- إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.