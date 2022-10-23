شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" توجه بوضع خطة لمواجهة ظاهرة الألعاب الإلكترونية الخطرة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مديرية التعليم بالقاهرة، من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والطلبة، حيث وجه محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية الشئون التنفيذية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديري عموم الإدارات التعليمية، بوضع خطة لمجابهة تلك الظاهرة السلبية ومتابعة تنفيذها بالإدارات التعليمية.

ووجه مدير المديرية، تطبيق الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية، والذي شدد فيه على منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات.

وشدد على ضرورة منع المعلم من استخدام الهاتف نهائيًّا، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية، والتأكيد علي تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ، والتواصل الفوري والمباشر مع الإدارة والمديرية والوزارة .

ودعا مدير المديرية الإدارات التعليمية والمدارس ومسئولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين، إلى التعاون وتوعية الطلاب بخطورة تلك الألعاب، والتأكيد على عدم ممارستها حرصا على سلامتهم، مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلائم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلى أن الألعاب الإلكترونية والمتداولة خطرة على حياة الأطفال.

وشدد مدير المديرية، على أهمية وجود رقابة من ولي الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التي من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم فيما بعد ووقوعهم فريسة لإدمان هذه الألعاب الإلكترونية الخطيرة.

وأهابت تعليم العاصمة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم متابعة جيدة ومراقبة سلوكهم وتوعيتهم بمخاطر تلك الألعاب الإلكترونية الخطرة.