شكرا لقرائتكم خبر عن يخفف الزحام ويربط الدائرى بمحور 26 يوليو..الطريق الأبيض الجديد بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة أعمال تطوير وتوسعة محور المنصورية بنطاق حى الهرم ومركز كرداسة، ومسار أعمال توسعات محور 26 يوليو، وتطوير وتوسعة الطريق الأبيض، وذلك استمرار لجهود تطوير مشروعات الطرق والكباري في محافظة الجيزة.

وبدخول محور الطريق الأبيض للخدمة، ستحقق الجيزة حلم السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المرورى، حيث يختصر المحور الجديد المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو، ويخدم عدة مناطق على رأسها مناطق ناهيا وكرداسة وأبو رواش، وكذلك يختصر الوقت بشكل كبير للمترددين على مدينة 6 أكتوبر، ويخفف الضغط على محور 26 يوليو القديم.

ويعد الطريق الأبيض، مشروعا تنمويا وحضاريا متكاملا، يسعى لفتح مسارات جديدة بمحافظة الجيزة، من خلال نقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش، وربط الحركة المرورية من الدائرى بنطاق كرداسة بمناطق ناهيا وأرض اللواء والعجوزة، ومن الدائرى إلى محور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش.

ويشهد الطريق تنفيذ أعمال إنشائية لعدد من كبارى السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوى لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور، حيث يتم تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض ينقل الحركة من الطريق الى شارع المريوطية مباشرة، وكوبرى آخر من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة، وكوبرى المنصورية وينقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية، بالإضافة إلى كبارى ربط بمحور 26 الجديد وكبارى الربط بالطريق الدائرى.