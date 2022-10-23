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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات فى عدد من الخطوط.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط ، وذلك فى إطار سعي الهيئة للعمل علي راحة جمهور الركاب وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع خطة التطوير التي تقوم بها الهيئة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/10/2022 وبيانها كالتالي :

 

 أولا : خط طنطا / الزقازيق والعكس :

 

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 237 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:15 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة الزقازيق الساعة 16:10 كالجدول المرفق.

 

2 – تعديل ميعاد قيام قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 15:25 بدلا من الساعة 14:45 يصل الزقازيق الساعة 17:15 كالجدول المرفق.

 

3 – تعديل ميعاد قطار 241 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 16:50 يصل الزقازيق الساعة 18:35 كالجدول المرفق.

 

4 – تعديل ميعاد 234 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 12:20بدلا من الساعة 12:40يصل محطة طنطا الساعة 14:00كالجدول المرفق .

 

5 – تعديل ميعاد قطار 240 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 16:30 يصل محطة طنطا الساعة 18:20 كالجدول المرفق.

 

ثانيا : خط طنطا / منوف / شبرا الخيمة :

 

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 548 ركاب طنطا / شبرا الخيمة حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:10 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة شبرا الخيمة الساعة 17:20 كالجدول المرفق.

 

2 – تعديل ميعاد قطار 547 ركاب منوف / طنطا حيث يقوم من محطة منوف الساعة 14:05 يصل محطة طنطا الساعة 15:10 كالجدول المرفق.

 

ثالثا : خط بنها / ميت غمر :

 

1 – تعديل ميعاد قطار 831 ركاب بنها / ميت غمر حيث يقوم من محطة بنها الساعة 15:45بدلا من الساعة 15:10يصل محطة ميت غمر الساعة 16:50 كالجدول المرفق.

 

2 – تعديل ميعاد قطار 830 ركاب ميت غمر / بنها حيث يقوم من محطة ميت غمر الساعة 15:25 بدلا من الساعة 15:30يصل محطة محطة بنها الساعة 16:30 كالجدول المرفق.

 

رابعا : خط بنها / الزقازيق :

 

1 – تعديل ميعاد قيام قطار 261 ركاب بنها / الزقازيق حيث يقوم من محطة بنها الساعة 17:50 بدلا من الساعة 17:40 يصل محطة الزقازيق الساعة 18:40 كالجدول المرفق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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