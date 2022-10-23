شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش دور الإعلام فى قضية التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، اليوم الأحد، مؤتمر القاهرة للإعلام فى دورته الرابعة، الذى تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج وذلك لمناقشة دور الإعلام فى قضية التغير المناخى استعدادا لمؤتمر تغير المناخ COP27 الذى سيعقد فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

مؤتمر القاهرة للإعلام قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة وحضور عدد من المتخصصين فى الإعلام والصحافة والأكاديميين والطلاب لطرح القضايا الهامة فى المجال الإعلامى ومناقشة مستقبل صناعة الإعلام.

وتستهدف فعاليات المؤتمر إلى نشر الوعى بالمصطلحات البيئية وتقديم المشورة للصحفيين والإعلاميين فى كيفية تحويل موضوع علمى يتضمن مصطلحات تقنية إلى قصة بسيطة مثيرة للاهتمام ومفهومة للجمهور، إلى جانب تعرف الإعلاميين على التجارب الأخرى لوسائل الإعلام الأجنبية التى تتصدى لقضية تغير المناخ منذ سنوات ونجحت فى إثارة اهتمام المشاهدين والقراء فى بلدانهم.

ويشمل المؤتمر نقاشات تضم لفيف من الأكاديميين والصحفيين والمهنيين من مصر والمنطقة العربية وأوروبا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أوسلو ميتروبوليتان وجامعة تامبيرى بفنلندا وهيئة الإذاعة النرويجية .