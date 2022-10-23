شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط إجراء اختبارات الشهر لصفوف النقل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط إجراء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي فى مادة اللغة العربية للعام الدراس الحالي 2022/2023.

وأضافت في خطاب لها مرسل للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه بالنسبة لاختبار اللغة العربية يتم عقد الاختبار داخل الحصة وفي وقت لا يتعدي الزمن المقرر 45 دقيقة.

وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة للفصل الدراس الأول لا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر، والاختبار الثاني لا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر نوفمبر، أما الفصل الدراسي الثاني يكون الاختبار الأول لا يتجاوز ما درسه الطالب من بداية العودة حتي النصف الأول من شهر مارس والاختبار الثاني لا يتجاوز ما الطالب من النصف الثاني من شهر مارس حتي النصف الأول من شهر إبريل.

وأضافت وزارة التعليم، يحصل الطالب علي الدرجة العليا التي حققها في أي من الاختبارين (الأول والثاني) في كل فصل دراسي، وأن يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التي تحتوي عليها المواصفة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني حتي يتسني للطالب التعرف علي جميع أنوا ع الأسئلة التي سيتعرض لها الطالب والتدريب عليها.

الصف الرابع والخامس الابتدائي

- الاختبار الأول : الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقوم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة.

- الاختبار الثاني: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقييم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة.

الصف السادس الابتدائي إلي الثاني الثانوي

- يتم اختيار الأسئلة في امتحان اللغة العربية طبقاً للمواصفة الامتحانية بعدد مفردات لا يتجاوز 15 مفردة في كل شهر بحيث يتم إدراج جميع أسئلة المواصفة الامتحانية علي مدارس الشهرين وعدم تكرار الأسئلة.