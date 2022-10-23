شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تواصل فعاليات المؤتمر العلمى لبناء العلامة التجارية للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة اليوم الأحد، تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الذى تنظمه الكلية، لمناقشة الخطوات المقترحة وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs).

ويتناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركز للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره أمرا حتميا وليس اختياريا.

ويناقش المؤتمر العلامة التجارية فى ظل التحول الرقمى والقوى الناعمة للدولة وعلاقتها بعلامتها التجارية، وجلسة حول تحديات فرص الاقتصاد المصرى وعلاقته بالعلامة التجارية وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين .

وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر أمس السبت بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.