شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إعفاء مسئولين بجمعية ديرمواس بالمنيا من منصبهما والتحقيق مع 7 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولي جمعية بندر ديرمواس بمحافظة المنيا في صرف الأسمدة.

وعلى الفور تم تكليف الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق في الوقائع محل الشكوى، والذي انتهي إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه وكذلك مدير الإدارة التعاونية مع إحالة سبعة موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية وذلك لتقصيرهم في أداء أعمالهم.

وقال "عيسى" إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة، فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين

وفي سياق متصل، كلف وزير الزراعة الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية على محافظات الوجه البحري للتأكد من انتظام عملية صرف الأسمدة، مشددا على عدم التهاون في ذلك وإعفاء أي مسئول متقاعس من منصبه.

ووجه وزير الزراعة ايضا مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وكذلك مسئولي التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الأسمدة، ومنع أي تلاعب فيها ضمانًا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بمنظومة الأسمدة والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين.