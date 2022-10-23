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رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967

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القاهرة - سامية سيد - استشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة المفكر جمال حمدان فى شخصية مصر: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى مواجهة الأزمات الجذرى الراديكالى قط.. إنما الحل الوسطى المعتد.. أى المهدئات والمسكنات المؤقتة.. والنتيجة أن الأزمة تفاقم وتتراكم أكثر". 

 

وما هو ما تفاعل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي، قائلآ: " من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسالة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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