رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967

القاهرة - سامية سيد - استشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة المفكر جمال حمدان فى شخصية مصر: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى مواجهة الأزمات الجذرى الراديكالى قط.. إنما الحل الوسطى المعتد.. أى المهدئات والمسكنات المؤقتة.. والنتيجة أن الأزمة تفاقم وتتراكم أكثر".

وما هو ما تفاعل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي، قائلآ: " من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسالة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".