مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 11 آخرون.

جرى إيداع الجثة ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

إدارة المرور جنبت السيارة المنكوبة نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.