"أوفر دوس" تكشف لغز جثة شاب ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى "رامي.ع." يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، بينت عدم وجود شبهة جنائية، وان الوفاة نتيجة تعاطي الشاب جرعة زائدة من المخدرات.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.