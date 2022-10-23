شكرا لقرائتكم خبر عن "التغيرات المناخية والأثر البيئى".. ورشة عمل بجامعة القاهرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة TICO-CU، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومعهد بحوث البترول المصري، ورشة عمل بعنوان: "التغيرات المناخية والأثر البيئى وآليات التكيف" غدا الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح الخشت، أن ورشة العمل التدريبية تأتى فى إطار اهتمام جامعة القاهرة بالبحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجالات تغير المناخ حيث يمثل العمل البحثى فى قضايا التغير المُناخى فرصة استراتيجية تسعى جامعة القاهرة إلى المشاركة فيها بخبرات علمائها، ومع ما يتناسب ومكاناتها العريقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من ورشة العمل هو توجيه الأنشطة البحثية للمساهمة فى حل قضايا التغيرات المُناخية وتشجيع الابتكار للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وإتاحة فرص التعاون بين الباحثين من كليات جامعة القاهرة ومن معهد بحوث البترول المصرى للقيام بمشروعات بحثية مشتركة، وتوضيح آليات الربط مع الصناعة للاستثمار الأمثل للمخرجات البحثية المتوقعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، أن ورشة العمل تتناول عدة محاور أهمها: التعريف بالمشروع البحثى الفائز بالمركز الأول بجامعة القاهرة فى مسابقة التغيرات المناخية بموضوع عن "دلتا مصر الجديدة: رئة مصر الجديدة"، بالإضافة إلى التعريف بآليات الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية فى ظل التغييرات المناخية، وتعزيز التعاون من أجل الحفاظ على التراث التاريخى والثقافى من الآثار السلبية لتغير المناخ، واستخدام النمذجة الرياضية فى اختيار مواقع مجتمعات تنمية جديدة بعيداً عن المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل المؤسسات التعليمية والبحثية والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والكيماويات، وتشجيع أنشطة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر، أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "التايكو" تم تأسيسه للاستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمى لأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثى الجامعة بالصناعة ومساعدتهم فى الابتكار للمساهمة فى حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يستهدف المكتب تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها بحث ورصد الأفكار البحثية الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير الدعم والبيئة اللازمة لهم، ودعم الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع والبحث عن فرص التمويل المحلى والدولى لهم، دعم التطبيقات التكنولوجية لخدمة مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، تسويق الابتكارات الجديدة ومخرجات الأبحاث التطبيقية، ودعم سياسة الملكية الفكرية للجامعة، والمشاركة فى معارض الابتكار المحلية والدولية، وتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل.