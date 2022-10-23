شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لترحيل امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل إلى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لترحيل امتحان شهر أكتوبر لطلاب المناهج المطورة فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى لشهر نوفمبر القادم، مؤكدة امتحان الطالب فيما درسه في شهر أكتوبر فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لاختبارات الشهر، موضحة أن أسئلة القراءة عبارة عن اختيار من متعدد " سؤال تطبيق - سؤال مستويات عليا - سؤال مقالى يقيس الفهم، ولكل سؤال درجتان وشهر اكتوبر قطعة أدبية وشهر نوفمبر قطعة معلوماتية، وبالنسبة لأسئلة النصوص، اختيار من متعدد وسؤال تطبيق وسؤال فهم وسؤال اختيار من متعدد فهم ولكل سؤال درجتان وشهر أكتوبر نص شعرى وشهر نوفمبر نص نثرى.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للأدب ، سؤال مقالى يقيس الفهم وسؤال اختيار من متعدد مستويات عاليا ولكل سؤال درجتان، أما البلاغة سؤال مقالى يقيس التطبيق وسؤال اختيار من متعدد يقيس الفهم ولكل سؤال درجتان على أن يراعى أن تناسب الأسئلة مع منهج كل شهر، وسؤال النحو اختيار من متعدد يقيس التطبيق ولكل سؤال درجتان.

وأوضحت الوزارة، أن سؤال التعبير يتم وضع أسئلة تعبير وظيفى للصف الأول " إعلان - دعوة - تطبيق" وبسط - تلخيص للصف الثاني الثانوي ولكل سؤال درجتان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن إجمالى عدد الأسئلة لكل صف دراسى 15 سؤالا مجموع درجات 30، وتقسم الدرجة على6 بحيث يكون لكل شهر 5 درجات وتحتسب الدرجة العليا فى الشهرين.