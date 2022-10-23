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شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % يؤيدون تكثيف حملات التموين لضبط قضايا البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان 90 % يؤيدون تكثيف حملات التموين لضبط قضايا البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط قضايا البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية.
وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط قضايا البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية، بينما رفض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط قضايا البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية.
نتيجة الاستطلاع