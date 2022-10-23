شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس من ميزانية الإدارات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية، على ضرورة المتابعة والإشراف على سد العجز من خلال الحصص بالأجر حيث توافرت الميزانية بجميع الإدارات التعليمية، وكذلك عن طريق التطوع والخدمة العامة ومنح الموجهين الأوائل حصص فى بعض المواد الدراسية.

وأشارت، إلى أن الإدارات التعليمية أوشكت على الانتهاء من سد العجز فى التخصصات المطلوبة فى المدارس على مستوى المدارس التى تعانى من عجز.

وكانت المديريات التعليمية، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس، لسد العجز المعلمين في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للكتاب الدوري رقم 26 لسنة 20/9/2021، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس.

وحددت المديريات شروط التطوع لسد العجز، كالتالى:

ـ الحاصلين علي مؤهل عال تربوي.

ـ الحاصلين علي مؤهل عال ودبلومة تربوية.

ـ يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، الدرجة الأولي: (الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة) الدرجة الثانية (الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد).

ـ العمل التطوعي مجاناً ولا يكتسب الحق في المطالبة في التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلا علي الموازنة العامة للدولة.

ـ ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم من خلال مشرفي المادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى التطوع:

طلب من الراغب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وفق النموذج المعد من قسم التنسيق الابتدائي .

أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صورة منها.

4 صورة لبطاقة الرقم القومي سارية.

أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور وأصل نموذج إنهاء الخدمة العامة للأناث.

صورة من شهادة الميلاد.