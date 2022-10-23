شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشبكة الكهربائية 59 ألف ميجا وات وراء القضاء على انقطاع التيار..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى القدرة الإسمية للشبكة القومية للكهرباء حاليا 59 ألف ميجا وات، وذلك بعد أعمال التطوير والتوسعات التى حدثت بقطاع الكهرباء فى مصر عام 2014 ونجحت فى القضاء نهائيا على أزمة اﻻنقطاعات.

وفيما يلى أهم مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية وحتى الآن:

بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية حوالي 59893 ميجاوات.

إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:

تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.

إنشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

إنشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

ثانياً: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.

بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.

إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.