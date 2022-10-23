شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن اتفاقية الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الاختصاصات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التعليم العالى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمجلس العربى للاختصاصات الصحية، بهدف بناء علاقات تعاون بين الطرفين فى المجالات الصحية بما يُحقق المصلحة المُشتركة للجانبين. وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز بنود مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين: 1 - مدة مذكرة التفاهم 4 سنوات قابلة للتجديد. 2 - دعم الاعتماد المؤسسي والبرامجي للمؤسسات الصحية التابعة للجامعات المصرية لفرص التدريب في برامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية وفق أنظمته من خلال التواصل المُباشر معها. 3- التعاون في تنظيم امتحانات المجلس العربى للاختصاصات الصحية وفق أنظمته. 4- تخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية والدراسات والبحوث فى المجالات ذات الأولوية للطرفين. 5- تبادل الخبرات فى مجالات التعليم والتدريب والتقييم وتقديم الأنشطة العلمية المُشتركة.