شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن موقف سرفيس أرض اللواء الجديد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استغلال محافظة الجيزة، للساحات المتواجدة أسفل المحاور الجديدة، لإنشاء ساحات انتظار للسيارات وإقامة مواقف سرفيس حضارية ومواقع ونقاط خدمية للتيسير على المواطنين، ومنع أي ممارسات عشوائية، تواصل المحافظة أعمال إنشاء موقف سيارات السرفيس الجديد بأرض اللواء، كأحد الحلول الحضارية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن موقف سيارات السرفيس الجديد بأرض اللواء.

1-يقع موقف سيارات السرفيس الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة.

2-يقام الموقف على مساحة 4 آلاف متر.

3-يستوعب الموقف الجديد الخطوط الداخلية، مثل أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء الطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية.

4-ويقضى على المواقف العشوائية المتواجدة بالمنطقة.

5-يستوعب الموقف 300 سيارة سرفيس.

6-شملت أعمال إنشاء الموقف، تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك بجودة عالية.

7-يشهد المشروع إنشاء أسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات.

8-يدعم الموقف بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج، وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف.

9-يدعم الموقف بلافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها، وأعمدة إنارة بشكل جمالي.

10-الموقف مزود بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.