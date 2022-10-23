"سحلها وطعنها حتى الموت".. كواليس مقتل سيدة بيد ابنها بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل لاتهامه بقتل والدته بعد التعدي عليها بالضرب والسحل، بمنطقة الدرب الأحمر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من غرفة النجدة بمقتل سيدة مسنة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، وبها آثار كدمات وطعنة نافذة بالفخذ.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها لقت مصرعها علي يد نجلها تعدى عليها بالضرب وطعنها حتى سقطت غارقه في دمائها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجار تطوير مناقشته لكشف أسبابها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.