إقبال غير مسبوق على حجز تذاكر سفر المعتمرين للأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد موسم العمرة هذا العام بوادر أزمة في حجز تذاكر السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك وسط مجموعات المعتمرين، وتبحث شركات السياحة عن كيفية حجز تذاكر السفر على مختلف شركات الطيران، بعد الإقبال كبير من المعتمرين على السفر بعد التسهيلات التي منحتها السعودية لأداء العمرة.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن الشركة الوطنية تلقت طلبات كثيرة لحجز تذاكر سفر لمجموعات العمرة، وتم مخاطبة سلطة الطيران المدني السعودي لزيادة الطاقة التشغيلية لرحلات نقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتابعت المصادر أن الشركة تسير رحلاتها بشكل منتظم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل المعتمرين، ويتم زيادة بعض الرحلات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في سفر المعتمرين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يكون قرار السعودية بطرح تأشيرات العمرة بأسعار 4400 جنيه من مقيمي المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو من يحمل تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو "شنجن"، أو مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى السعودية وأداء مناسك العمرة هو السبب في زيادة أعداد المسافرين لعمل مناسك العمرة.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت منذ أسابيع أسعار تذاكر موسم العمرة للموسم الجاري، والتي انطلقت رحلاته أول أكتوبر الجاري، وضمت أسعار تذاكر طيران 6400 جنيه لخط سير "القاهرة - جدة -القاهرة" على أن يكون السفر خلال كافة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتصل إلى 6600 جنيه لنفس الخط على أن السفر أحد يومي الجمعة والسبت، وخط "القاهرة - المدينة المنورة/ جدة - القاهرة" يصل إلى 6650 جنيها على أن يكون السفر خلال كافة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتصل إلى 6950 جنيها لخط "القاهرة - جده / المدينة المنورة - القاهرة" خلال أحد يومي الجمعة والسبت.​