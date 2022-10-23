شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحديات قطاع المياه × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه ، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي ، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول تحديات قطاع المياه.

1- 97% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود.

2- أهمية "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات المياه، وتعزيز التعاون بين الدول تحت مظلته.

3- الطاقة تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، والدولة المصرية توسعت في إنتاج الطاقة إدراكاً لأهميتها.

4- المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية.

5- ضرورة استخدام وحدة المياه المحلاة بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية.

6- التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل تكلفة التحلية.