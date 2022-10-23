شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عدم وجود محطات إنتاج بالصعيد سبب رئيسى فى اﻻنقطاعات قبل 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محافظات الصعيد بالكامل لم يتواجد بها سوى محطة توليد كهرباء واحدة بمحافظة أسيوط بقدرة 600 ميجا وات، وذلك حتى عام 2014 ، موكدا أن عدم وجود محطات توليد بالصعيد كانت سببا رئيسيا فى ضعف الخدمة وزيادة معدلات اﻻنقاطاعات.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة، إلى أنه خلال الـ8 سنوات الماضية تم إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 آاف 823 ميجا وات، مشيرا إلى أن التكلفة اﻻستثمارية لهذه المشروعات تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.

وقال حمزة، إنه تم خلال الـ 8 سنوات الماضية إنشاء وتطوير 10 محطات توليد جديد بمحافظات الصعيد 4800 ميجا وات التى تم تنفيذها بواسطة شركة سيمنز الألمانية ضمن الثلاث محطات العملاقة بالبرلس والعاصمة اﻹدارية الجديدة.

وأضاف حمزة أنه تم تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة بإضافة 500 ميجا وات بدون استخدام وقود إضافى لتصبح إمالى قدرة المحطة 1500 ميجا وات من أهم المشروعات التى تمت بمحافظات الصعيد، وكان لها دور كبير على استقرار الشبكة والقضاء على مشاكل اﻻنقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.