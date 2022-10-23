شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الأبيض.. بديل مرورى جديد يختصر مسافة الوصول إلى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن تطوير الطريق الأبيض الجديد بمحافظة الجيزة.
- محور جديد لنقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش.
- يختصر المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو.
- يخفف الضغط على محور 26 يوليو القديم.
- يخدم مناطق ناهيا وكرداسة وأبو رواش.
- يختصر وقت المترددين على مدينة 6 أكتوبر.
- يربط المحور الحركة المرورية من الدائرى بنطاق كرداسة بمناطق ناهيا وأرض اللواء والعجوزة، ومن الدائرى إلى محور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش.
- يشمل المشروع، إنشاء كبارى ربط بمحور 26 الجديد وكبارى ربط بالطريق الدائرى.
- يشهد المشروع تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض لنقل الحركة من الطريق الى شارع المريوطية مباشرة.
- يشمل المشروع إنشاء كوبرى من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة.
- يشهد مشروع محور الطريق الأبيض، إنشاء كوبرى المنصورية لنقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية.