شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الاقتصادى لمجلس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى سيعتمد على المكاشفة والمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده غدًا، موضحةً أن منذ الإعلان عن الانعقاد وجدنا اهتماما بالغا وكبيرا وواسعا من جميع الفئات والأطياف في المجتمع.

وقالت صالح، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية"CBC"، إن الحكومة تراعي أن يكون المؤتمر احتوائيا، مشيرة إلى مشاركة عدد كبير من كافة الأنحاء المهتمة بالشأن الاقتصادي برؤى وأفكار مختلفة.

وأضافت، المؤتمر على مدى 3 أيام سيعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد وشكله والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي شهدها الوضع الاقتصادي في فترات تضمنت تحديات.