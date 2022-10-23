شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه بمتابعة تنفيذ اليوم الرياضى والأنشطة لجذب الطلاب إلى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، المدارس بتنفيذ اليوم الرياضى ومتابعة تطبيقه على جميع الصفوف الدراسية المختلفة بالتناوب، مع استمرار تطبيق كافة الأنشطة التربوية والعلمية لتحقيق جذب الطلاب للعملية التعليمية.

وأوضحت، أن تفعيل الأنشطة تشمل "الرياضي- الثقافي- الفني" داخل المدارس بالمحافظات للكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.