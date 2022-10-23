شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أضرار لتعاطى مخدر الحشيش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق من أضرار المواد المخدرة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للصندوق معلومات عن أضرار مخدر الحشيش، حيث إن الحشيش مخدر نصف تخليقي يصنع من القمم الزهرية لنبات القنب ويتم تعاطيه عن طريق التدخين.

- أضرار الحشيش:

يحتوى الحشيش على مادة تسبب الهلاوس والضلالات.

يسبب تعاطى مخدر الحشيش تليف الرئة والإصابة بالربو.

يسبب انخفاضا في ضغط الدم واحمرار دائم فى العين.

يسبب ضمور خلايا المخ.

فقدان الشهية.

ضعف القدرة الجنسية.

الاكتئاب والقلق وقلة النوم.

يسبب اضطرابات في السلوك وضعف التركيز.

كذلك خلل فى إدراك المسافات والزمن.