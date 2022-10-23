شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 23/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 52: 2
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:35
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:55
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:47 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:22
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:08 م
وقت صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 50: 2
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:30