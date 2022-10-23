يسري عبدالله والفيتوري وحماد يناقشون (ملكة الأزرار)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر 2022 ندوة نقدية لمناقشة رواية (ملكة الأزرار ) للكاتب الروائي محمد عطية.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والناقد أحمد الفيتوري، والكاتب والناقد الدكتور أيمن حماد، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وصدرت رواية (ملكة الأزرار) عن دار (الثقافة الجديدة) بالقاهرة، وتعد (ملكة الأزرار ) الرواية الأولى للكاتب والصحافي محمد عطية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.