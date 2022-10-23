شبورة وحرارة وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الأحد ​

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تفصيلية لطقس غد الأحد.

وقال البيان: "يسود غدا طقس خريفي على شمال البلاد حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نسبيا على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، أما عن الليل فيكون لطيف في أوله مائل للبرودة في آخره؛ كما تستمر فرص تساقط الأمطار الخفيفة على شمال البلاد".

وأضاف البيان: "تكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة المائية صباحا، خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية".

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