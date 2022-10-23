بهضبة الأهرامات ومشاركة 11 دولة.. "السياحة واليونسكو" ينظمان النسخة الثانية من معرض الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت آرت دي إيجيبت إقامة معرضها الدولي الثاني "الأبد هو الآن" Forever Is Now في منطقة هضبة الأهرامات، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 30 نوفمبر القادم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة.

جاء ذلك بمشاركة 12 فنانا من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم وتحديدا من المملكة العربية السعودية والإمارات وتونس وإيطاليا وبريطانيا والسويد وأمريكا وأسبانيا والكاميرون وفرنسا بالإضافة إلي مصر، سيقدمون أعمالا فنية طموحة وصديقة للبيئة أيضا في أحضان التاريخ بمنطقة الأهرامات.

وقالت نادين عبدالغفار مؤسسة "آرت دي إيجيبت": "لقد حفزنا نجاحنا العالمي العام الماضي على تطوير خطط جديدة ستذهل العالم مرة أخرى، لقد عملنا بجد على مر السنين، ونحن فخورون بأن نقدم هذا المعرض الضخم للمرة الثانية في منطقة الأهرامات، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، فهو موقع عالمي التأثير، فنحن نعمل علي تنشيط مجد الحضارات القديمة بالفن العام والأهمية المعاصرة، ونربط بين القديم والجديد، والماضي بالمستقبل من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها فنانين دوليين وإقليميين في تلك المنطقة التاريخية".

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