الأرصاد: سحب ركامية ممطرة في طريقها إلى القاهرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن السحب الرعدية تتجه إلى مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

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