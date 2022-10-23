شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروعات النقل الجماعي بشرم الشيخ: وفد الأمم المتحدة انبهر بما شاهده فى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين أيوب، مدير مشروعات الشركة المنفذة للنقل الجماعي بشرم الشيخ، إن القيادة السياسية تدعم بشكل مستمر العمل في المدينة، موضحا أنه لا توجد محطة شحن كهرباء للحافلات يمكنها شحن 140 حافلة في توقيت واحد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 60 % من الأتوبيس منتج محلي والزوار سيبهرون من تطوير شرم الشيخ.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة انبهرت بما شاهدوه في مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى الاستمرار في إتمام مشروعات النقل الأخضر الذكي.

وأكد أن هناك فنيين لإجراء الصيانة للحافلات أثناء عقد مؤتمر المناخ، ويتم استخدام أنظمة حديثة في الحافلات وكاميرات مراقبة في كل محطة داخل غرفة كنترول.

وأشار حسين أيوب، مدير مشروعات الشركة المنفذة للنقل الجماعي بشرم الشيخ، إلى أن نسبة التقاطر للأتوبيسات 6 دقائق بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وسيتم الاستعانة بالمتطوعين في الحافلات لتقديم خدمة الترجمة للسياح.