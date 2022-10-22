شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الإيطالية تبرز تصريحات راضى حول تهنئة الرئيس السيسى لـ"ميلوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء الإيطالية بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجيا ميلونى على فوز حزبها في الانتخابات وتوليها رئاسة الحكومة الإيطالية، وكذلك دعوتها للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم.

وأوضح السفير بسام راضي أن الدعوة تضمنت تأكيدات الرئيس على ثقته بأن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على لعب دور إيجابي بنـاء خـلال القمة المرتقبة متطلعاً لمشاركة إيطاليا على أعلى مستوى فى القمة لتواصـل التأكيـد على التزامها بجهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نؤكد جميعاً، كقادة للعالم، على أن مواجهة تغير المناخ والتغلب على آثاره تظل على رأس الأولويات الدولية على الرغم من الظروف السياسية الدقيقة التي يواجهها العالم اليـوم.