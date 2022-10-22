شكرا لقرائتكم خبر عن "التعبئة والإحصاء": مستوى الإنجاب انخفض عن عام 2014 ووصل إلى 2.85 فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن آخر مسح صحي للأسرة المصرية أوضح أن هناك ظواهر إيجابية بشأن معدلات الإنجاب، موضحًا أن مستوى الإنجاب انخفض من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 في 2022.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك رقمين صادمين في المسح الصحي الأول أن 20.5% من المواليد في الـ5 سنين الأخيرة كانت مواليد غير مخططة "غير مرغوب فيها أو جاءت في والوقت غير المناسب"، وهذا الرقم مقلق، والثاني أن 14% من السيدات لا يردن الإنجاب ولكن لا يستخدمن وسائل لتنظيم الأسرة، وهذا خلل في توصيل الخدمة للسيدات.

وأكد حسين عبد العزيز، أن 61% من سكان مصر، أقل من 31%، وهذا معناه أننا بحاجة إلى توفير 800 ألف فرصة عمل سنويا للشباب الذين سيدخلون سوق العمل.

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هناك تباينا في مستويات الإنجاب في الأقاليم المختلفة بمصر.