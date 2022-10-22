لكمات حتى الموت.. سر مقتل عامل على يد ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بقتل والده بمنطقة الساحل بالقاهرة، وتبين أنه يعاني من عدة أمراض نفسية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الساحل، وعثرت على جثة أحد الأشخاص.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم هو نجل المجني عليه، مهتز نفسيا، حيث تعدى على والده حتى الموت.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة.