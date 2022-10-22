تأجيل محاكمة متهمي خلية مدينة نصر لـ 25 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة الجنايات، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 25 أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين و انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا، وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.