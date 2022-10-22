برلمانية تناشد جماهير الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، جماهير ومشجعي جميع الأندية الرياضية المصرية، بمناسبة انطلاق الدوري العام الممتاز لكرة القدم بصفة عامة، ومن جماهير قطبي كرة القدم الأهلي والزمالك بصفة خاصة، بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية حتى تستمر الجهات المختصة في السماح للجماهير بمتابعة المباريات من داخل الملاعب المصرية.

وأعربت "الجزار" في بيان لها اليوم، عن آسفها الشديد لأي اشتباكات لفظية أو أي محاولات اعتداء بين الجماهير تجاه بعضها البعض، بحسب ماهو موضح في بعض الفيديوهات المؤسفة التي لا نريد أن نراها في ملاعبنا المصرية.