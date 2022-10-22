رئيسة "قومي المرأة" تشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج قادة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

​شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج قادة المناخ الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وبرعاية الشركة المصرية للاتصالات في مقر المجلس، بحضور أحمد فتحي، رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للإعلام، وناصر كنفاني رئيس قطاع التشويق والرعاية بالشركة المصرية للاتصالات والنائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وخلال كلمتها أعربت مايا مرسي، عن سعادتها بتحول الحلم إلى حقيقة، قائلة: "أصبح الشباب والشابات هم قادة المناخ بمشاريعهم وأفكارهم المبتكرة لمواكبة التغيرات المناخية التي تحدث في العالم".

وأضافت رئيسة المجلس أن برنامج قادة المناخ هو برنامج مميز ومواكب للأحداث العالمية، كما أشادت بدور "شباب القادة" مؤكدة أن دورها مستمر حتى بعد انتهاء قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ.