بالتعاون بين الإنتاج الحربي و"حياة كريمة" و"ابدأ".. إطلاق مبادرة "تدريب العمالة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تأتي لتوحيد جهود الدولة سعيًا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين؛ تم اليوم إطلاق المرحلة الأولي من (مبادرة تدريب العمالة المصرية)، والتي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (إبدأ) حيث انطلقت اليوم المرحلة الأولى من المبادرة من محافظة سوهاج.

وتأتي المبادرة بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلي السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية. وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.

بدأت المرحلة الأولي من المبادرة بمحافظة سوهاج اليوم ، وتشمل برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارات التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة علي وجود برنامجً رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.

يأتي ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي تعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي فى إطار توجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرتيّ "حياة كريمة" و"ابدأ" من أجل بناء الإنسان المصري، مضيفاً أنه بموجب هذا التعاون سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة تابعة للوزارة كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة والتي من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين ونشر الوعي الثقافي لهم والمساهمة في حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل الإدمان والتفكك الأسري.

وثمّن الوزير "محمد صلاح" مختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع، مؤكدا أن وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر وتنمية العنصر البشري رفع المستوى المهني للشباب بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية توحيد الجهود تحت المظلة الكبرى (حياة كريمة) وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة، وفي اطار دور المؤسسة التنموي في تعزيز قيم العمل التنموي في المبادرة الرئاسية والتي هي أكبر مشروعا تنمويا في تاريخ مصر، حيث تهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.