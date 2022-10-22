شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يسلم أهالى أبوصوان بشمال سيناء 15 منزلا ومشغل حرف يدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم بيت الزكاة والصدقات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، أهالي قرية أبوصوان بشمال سيناء 15 منزلا بدويا ومشغلا للحرف اليدوية ومسجدا، وذلك في القرية النموذجية التي أقامها بيت الزكاة والصدقات لأهالي مدينة أبوصوان، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ويأتى ذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في تقديم الدعم والمساعدات للأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية لتوفير مسكن ملائم وحياة كريمة لهم.

وقام اللواء عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليم المنازل للأهالي المستحقين من أبناء أبو صوان والذين تم اختيارهم وفقا للقواعد التي يطبقها بيت الزكاة والصدقات في دعم ومساعدة غير القادرين ومستحقي الزكاة والصدقات.

ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لحرصه على دعم كافة المشروعات التنموية في سيناء ورعاية الأسر الأكثر احتياجا سواء بتوفير إعانات نقدية لهم أو من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية لتحسين مستوي معيشتهم وذلك من خلال الجهود التي قام بها بيت الزكاة والصدقات بإنشاء 3 مشروعات لخدمة المستحقين من أبناء وسط وشمال سيناء خلال السنوات الماضية .

ويقوم بيت الزكاة والصدقات باستهداف المستحقين من خلال العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي وتوفير الرعاية الصحية وتيسير زواج الفتيات وفك كرب الغارمين وبناء وتجهيز المنازل ورعاية الأيتام ودعم المرأة المعيلة.